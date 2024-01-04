3.7%中學生過去1年有計劃自殺 學者：環境多變加劇壓力

近月多名青少年輕生，引起社會廣泛關注。衛生署公布2022/23學年周年健康檢查服務的主要數據，結果顯示，因心理及行為問題而需要轉介評估的學生比率由2018/19學年的1.1%，增至去年的1.8%。此外，根據學生健康服務中心收集的學生自我評估數據顯示，過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%，其中3.7%中學生過去一年有計劃自殺。署方指中心的醫護人員已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並會為學生提供個別輔導及建議。有專家指，近年社會環境多變或是令學生精神健康轉差的原因，建議為家長及老師提供與精神健康相關的培訓，以支援青少年。
衛生署昨日公布2022/23學年周年健康檢查服務的主要檢查結果，合共233,000名小學生及97,000名中學生接受周年健康檢查，檢查項目包括營養、視力、聽覺、脊柱側彎、心理健康及行為等方面的檢查。結果顯示，因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率由2018/19學年的1.1%，上升至2022/23學年的1.8%。
此外，中心在2022/23學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%；當中又以中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。署方表示，中心的醫護人員包括醫生、護士、臨床心理學家等已加強留意學生的情緒及心理健康需要，亦會向學生提供個別輔導及建議。
為家長老師提供培訓
明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院副院長朱昌熙向本報表示，學生精神健康轉差或涉數個原因，除了因疫情外，學生近年還面對社會環境的諸多轉變，例如老師或身邊的好朋友移民。此外，學生還得面對種種課程改革，例如DSE課程改變，環境上的種種改變，均是增加學生壓力的因素。此外，對於畢業在即的中學生而言，他們還得面對就業的問題，過程中充滿未知之數，都是他們的壓力來源。
早前政府推出新的精神健康支援熱線，而目前市面亦有不同機構提供相關的熱線支援，但朱昌熙認為作用始終有限，已屬「好尾」的支援。他指出，求助人致電求助，已是要鼓起勇氣，而面對如此多熱線也難以選擇。他認為，家長及老師是青少年最親密或經常接觸的人，建議可為他們提供相關的精神健康課程培訓，真正做到「基層」治療。
學童超重比率輕微回落
另外，數據顯示，學生的視力近年有所下降，尤其是低年級小學生。數據顯示，需要佩戴矯視工具的小一學生由2015/16學年至2019/20學年均維持平穩在11%，但於2020/21學年上升至15%，並一直維持至上學年。中小學生需轉介至學生健康服務的視光師作進一步視力評估(包括未能通過視力測試)的整體比率，亦由2018至19學年的9.4%升至2020至21學年的16.7%，並於上學年輕微回落至13%。
此外，小學生及中學生的超重檢測率於上學年持續高企。在新冠疫情前，兩組學生於2018至19學年的檢測率分別為17.4%及19.9%，於2021/22學年分別上升至20.6%及22.1%，上學年分別輕微回落至19.5%及20.5%。衛生署指新冠疫情期間，學校停課、網上授課、戶外體能活動減少，以及使用屏幕時間增多，均增加了學生超重、肥胖和視力下降的風險。署方建議學童每天應合共做不少於一小時中等至劇烈程度的體能活動，並保持均衡飲食。