3.7%中學生過去1年有計劃自殺 學者：環境多變加劇壓力

近月多名青少年輕生，引起社會廣泛關注。衛生署公布2022/23學年周年健康檢查服務的主要數據，結果顯示，因心理及行為問題而需要轉介評估的學生比率由2018/19學年的1.1%，增至去年的1.8%。此外，根據學生健康服務中心收集的學生自我評估數據顯示，過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%，其中3.7%中學生過去一年有計劃自殺。署方指中心的醫護人員已加強留意學生的情緒及心理健康需要，並會為學生提供個別輔導及建議。有專家指，近年社會環境多變或是令學生精神健康轉差的原因，建議為家長及老師提供與精神健康相關的培訓，以支援青少年。

衛生署昨日公布2022/23學年周年健康檢查服務的主要檢查結果，合共233,000名小學生及97,000名中學生接受周年健康檢查，檢查項目包括營養、視力、聽覺、脊柱側彎、心理健康及行為等方面的檢查。結果顯示，因心理及行為問題而需要轉介到健康評估中心、專科診所或其他機構的學生比率由2018/19學年的1.1%，上升至2022/23學年的1.8%。 此外，中心在2022/23學年收集到訪學生的自我評估問卷顯示，在過往12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率分別為2.8%及1.3%；當中又以中學生的比率較高，分別為3.7%及1.6%。署方表示，中心的醫護人員包括醫生、護士、臨床心理學家等已加強留意學生的情緒及心理健康需要，亦會向學生提供個別輔導及建議。

為家長老師提供培訓 明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院副院長朱昌熙向本報表示，學生精神健康轉差或涉數個原因，除了因疫情外，學生近年還面對社會環境的諸多轉變，例如老師或身邊的好朋友移民。此外，學生還得面對種種課程改革，例如DSE課程改變，環境上的種種改變，均是增加學生壓力的因素。此外，對於畢業在即的中學生而言，他們還得面對就業的問題，過程中充滿未知之數，都是他們的壓力來源。 早前政府推出新的精神健康支援熱線，而目前市面亦有不同機構提供相關的熱線支援，但朱昌熙認為作用始終有限，已屬「好尾」的支援。他指出，求助人致電求助，已是要鼓起勇氣，而面對如此多熱線也難以選擇。他認為，家長及老師是青少年最親密或經常接觸的人，建議可為他們提供相關的精神健康課程培訓，真正做到「基層」治療。