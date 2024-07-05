30人涉假學歷申入讀經管學院 港大︰或多達百人 警拘2人

港大經管學院假學歷風波，至今發現逾30人以假學歷入學，全部是中國人，主要來自海外高校。警方拘捕兩名內地女子，涉嫌行使虛假文書，其中一人已被暫控一項行使虛假文書罪，並於上月在東區裁判法院提堂，另一人日前被捕正被扣留調查。 港大經管學院5月發現有學生涉透過不法中介提交虛假入學文件；港大經管學院院長蔡洪濱接受內地《財新網》訪問透露，經過一個多月調查，內地及香港學生的學歷全部真實，暫時發現逾30名學生提交假學歷文件，全部是中國人，主要來自海外高校，隨著調查繼續進行，料相關個案會上升，或多達80至100人。

蔡洪濱

蔡洪濱說，去年起發現有網上中介公司聲稱可以保證學生獲得取錄，手法各有不同，但大多隱蔽性極高，有中介偽造的紐約大學成績單、學位證，甚至信封和封條都與真的一樣。 港大經管學院昨晚發稿指，從港大經管學院掌握的合同來看，一份「保錄取」合同的收費就至少是50萬元，調查發現部分中介「兩頭瞞」，有學生不知道會偽造虛假文件；有部分學生或家長知情，甚至主動參與造假。學院認為取消這些假學歷申請入學學生的學籍對於「黑中介」及希望鋌而走險的學生及家長無法起震懾作用，決定徹查。