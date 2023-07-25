30名本地學生月底赴京 參與8日少年太空人體驗營

康樂及文化事務署與香港中華總商會舉辦「少年太空人體驗營2023」，今日（25日）在香港太空館舉行出發儀式。香港太空館館長何萬雄期望體驗營可讓學生更了解中國航天事業的新發展。有體驗營學員指，未來希望從事航天有關事業，冀在體驗營中可親身體驗及接觸航天設施。

經三輪甄選營前集訓 160人中選出30名少年太空人

「少年太空人體驗營2023」今年5月展開招募，參與的中學可推薦兩名學生參與，經過三輪甄選及為期3日的營前集訓和面試等，最後選出30名本地中二至中六學生，於7月29日至8月5日到北京，接受為期8日的訓練活動。學員可以參觀國家重點的科研及科普設施，包括冷湖火星營地及國家天文台興隆觀測站等；認識國家探月工程的飛躍發展及在探索火星方面的驕人成就。

香港太空館館長何萬雄指，疫情令體驗營停辦三年，今屆報名人數與2019年相若，約160人。期望讓學生更了解中國航天事業的新發展，但對於學生能否與國家航天員會面，仍需視乎航天員的行程安排。