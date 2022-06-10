30年捐血逾700次 有心人︰似追女仔定期找她

疫情期間，不少人擔心染疫減少外出並停止捐血，致血庫告急，但幸好仍有一群有心人風雨不改，撐起血庫。當中有人捐血逾700次，笑指捐血如追女仔，會定期找她，「你愛上就會咁做」，善行以身教方式影響下一代，兒子亦成為恆常捐血者；亦有七旬伯伯，半世紀無間斷捐血，趁輸血服務中心成立七十周年，聯合舉行「捐血七十」活動，冀影響更多人捐血，而收集70包血的目標超額完成。

過去30多年間捐血逾700次的李兆楠，是香港紅十字會成分血捐血紀錄保持者。他自18歲開始捐血，其後了解到有成分血捐贈後，更開始每兩星期捐一次成分血。談到如何無畏疫情、堅持定期捐血，他笑言捐血就如追求女生，「當你在追女仔，沒有空、不吃飯、不睡覺也會去找她，你愛上就會咁做」。

李兆楠的捐血習慣不但幫助到有需要的人，亦令兒子李柏軒從小耳濡目染。柏軒指，「小時候，陪爸爸去捐血時已經想捐，所以16歲一生日就開始」，7年間已累積捐血75次。他分享堅持秘訣，「把捐血(日)寫在日記中，當作如返工返學一樣的行程」，並表示有時經過捐血站就會入內捐血。

今年70歲的全血捐血紀錄保持者關錫堯，自1972年起累積捐了191次全血，早前更聯合同為70周年的輸血服務中心舉行「捐血七十」活動，目標收集70包血。關錫堯本計劃親自捐贈活動的第70包血，惟「群情踴躍」早已超額完成。他表示，活動中有一幕令他最深刻是有家長帶同11歲女兒前來，讓女童提早了解捐血，令他認為活動意義重大。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣醫生表示，現時捐血人數略低，近日的每日收集血液只有500多包，未達目標650包。他指定期捐血者多注重健康，心境開朗，鼓勵大眾積極捐血，幫人幫己。

紅十字會每年頒發恆常捐血者獎予捐血次數為25次或其倍數的捐贈者，本年獲獎人數為3,600人。為慶祝服務香港70年，紅十字會輸血服務中心首次推出紀念八達通卡給予這些長期捐血人士。

目前捐血者可選擇捐「全血」及「成分血」，當中成分捐血服務自1989起開設，利用先進儀器抽出捐血者選擇捐的血漿、血小板或兩者，紅血球等其他血液成分則會輸回捐血者體內。

由於人體內貯存著大量的血漿和血小板，可迅速補充所捐出的數量，因此成分捐血者可每隔兩星期捐贈血漿或血小板一次。每包全血經分離後可得一份的血小板，而成分捐血每次則可直接取得4至6份血小板或2份血漿。但現時只有西九龍捐血站提供成份血捐贈的捐血站，捐贈者符合捐血條件，並需先預約作評估，才可捐贈成分血。

至於捐贈全血，亦要通過血紅素測試和護士健康諮詢，一般16至17歲的青少年須在首次捐血前先徵得家長簽署同意書，每年亦最多只可捐3次；成年女性每年最多4次，成年男性則為5次。