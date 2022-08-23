30歲男被控「串謀詐騙」 警方另再拘一人 「賣豬仔」一人返港 23人仍受困

港人疑誤墮求職陷阱後被「賣豬仔」，其中一人昨在當局協助下，從泰國安全返港；另再接獲多一名港人求助，受害人累計增至37人。而警方昨再拘捕多一名29歲男子，涉嫌串謀詐騙，被捕人數增至6人。其中一名30歲男子被控一項串謀詐騙罪，昨在東區裁判法院提堂，案件押後至10月17日再訊，期間被告還柙懲教看管。

保安局表示，一名早前向入境處求助的港人，在外交部駐港特派員公署、中國駐泰國大使館，保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處協助下，昨安全由泰國回港。局方又引述該名港人指，感激國家及特區政府的積極跟進及大力協助，令其能迅速安全回港。

保安局副局長卓孝業昨晨稱，再接獲多一名港人求助，受害人累計增至37人，當中有23人仍受困，有14人在緬甸，9人在柬埔寨；餘下14人已確認安全。他指，當局正與經貿辦、當地領事館跟進事件，並透過國際刑警與當地執法單位等部門合作執法。

另外，警方昨再拘捕一名29歲男子，累計有4男2女被捕。當局昨亦落案起訴其中一名30歲男子串謀欺詐罪。被告馬智豪暫毋須答辯，案件押後至10月17日再訊，以待警方進一步調查，期間被告還柙懲教看管。

案情指，30歲馬智豪被控於今年7月在港與男子張敏懷及其他不知名人士，串謀欺詐男子吳錫明及女子吳沛琳，即不誠實地虛假地表示如吳錫明前往泰國便可獲100萬泰銖(約22萬港元)，繼而禁錮他於緬甸，以騙取吳沛琳35,530港元。