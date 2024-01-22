30歲男跑手賽後暈倒送院不治 田總、渣打：深表哀悼

香港馬拉松昨大致順利完成，惜有男跑手賽後不幸離世，該名30歲男跑手於比賽後在港鐵天后站暈倒，送律敦治醫院急救後不治。中國香港田徑總會及渣打銀行表示，對有跑手於賽後不幸離世，深表哀悼，並對其家人致以最深切慰問。大會正根據該名參賽者提供的資料與其家人聯絡，以了解他們的需要並提供適切協助。

田總昨於賽事後公布，共842名選手受傷，大部分擦傷、扭傷，其中一名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。田總其後於晚上再公布，根據醫管局截至昨午4時的報告，總結賽事共39名傷者送公立醫院急症室治理，其中1男子死亡，1男子情況危殆，4男1女情況嚴重及8男7女情況穩定；另有11男5女經治理後已出院，1人情況未知。香港急症科醫學院前院長蕭粵中接受本報查詢時指，一般而言進行長跑等劇烈運動後，都建議要先進行緩和運動或肌肉伸展，讓身體尤其是心臟有時間慢慢回復正常；又指未滿40歲的人士一般較少機會患上慢性疾病，主要會涉及隱性心臟病，建議年輕跑手要留意家族病史，如是否有家人沒有特別原因早逝，亦應留意做運動時，會否出現較長時間的心口不適、氣喘。至於40歲或以上、患有長期病患、心臟病或糖尿病等人士，蕭粵中建議參賽前可先找醫生評估是否適合進行有關劇烈運動。