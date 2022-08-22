30歲送貨員認2019年旺角警署外非法集結 今判囚4月

2019年9月29日「全球反極權遊行」後發生警民衝突，事隔近3年，6人被控在旺角參與非法集結、襲警等罪，其中30歲男送貨員早前承認一項非法集結罪。案件今（22日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官施祖堯稱，被告被捕時戴有護目鏡及口罩，攜有螺絲批等，其工具和裝備準備面對衝擊；考慮到其背景平衡更生，判囚4個月。

案情指，被告黃家偉（30歲）承認在旺角警署對出一帶與其他不知名者參與非法集結。辯方求情時稱，性格內向的被告以電單車提供速遞服務，現進修電腦程式課程，欲成為程式員。被告在本案沒作出實質行為，參與程度低，他已有悔意，在目前社會氣氛下重犯機會低，望法庭輕判。

裁判官：目標明顯針對警署

裁判官判刑時指，案發時正值反修例示威高峰期，當晚違法活動持續約一小時，儘管警方多次要求人群散去，但示威者依然選擇逗留現場，有人投擲汽油彈、縱火、叫喊及使用鐳射筆，針對目標明顯為警署，可見集結程度對公眾秩序的風險高。

裁判官又指，雖然沒有證據顯示被告黃家偉在涉案時段曾作暴力行為或刑事損壞，不過他在警方警告後仍無離場。被告被捕時，護目鏡掛在頸上，顯然是準備參與暴力衝突；攜帶螺絲批和手套，用以拆卸物件及保護雙手；而戴上口罩則為遮掩身分。由此可見，他當時已準備面對衝突。針對本案非法集結罪，法庭需處以足夠阻嚇性、與罪責相稱的刑罰，同時考慮被告背景及平衡更生，判處4個月監禁。