30港企杭州參與中國國際動漫節 數碼娛樂協會︰展現香港文化軟實力

近年愈來愈多人注意到動漫、Vtuber(虛擬YouTuber)等知識產權(IP)經濟的發展空間，以IP所發展出來的產業鏈更是創造出不少流量價值。香港數碼娛樂協會將率領30間相關港企本月到杭州參與中國國際動漫節，場內設「香港館」。協會指，動漫產業能彰顯本地整體文化的軟實力，亦相信在內地亦大有可為。 中國國際動漫節於5月29日至6月2日在杭州舉行，「香港館」佔地約481平方米，現場將展示30間參展香港企業、逾20個知識產權(IP)及其數十個創意產品，館內將舉行港漫或創作角色的角色扮演、香港原創的VR遊戲試玩、Vtuber虛擬偶像主播等活動。

其中參展商「萬源生產」創辦人黃擎峯指出，是次展出的遊戲黃金星漩是一款創新的Roguelike動作牌組構築遊戲，提供八國語言供用家選擇。遊戲有不少內地玩家，反應不俗；相信香港的IP在內地亦大有可為，盼透過參展，可與更多內地廠商商討合作機會，或製作周邊產品出售，亦擬製作桌遊與卡牌等。

內地有民眾對香港及粵語文化感興趣 另一名參展的IMAGINE DIVISION LIMITED製作人黃𤋮俊表示，首次參與內地的中國國際動漫節。他指，公司創立香港本地的虛擬藝人製作和營運平台InnoLia，在是次展覽中將會以虛擬偶像主播小林冰Aisu作為參展重點。黃指出，目前小林冰在各平台的粉絲數量達到8.4萬人次，並持續增長；自4月起開拓內地Bilibili帳號，1個月內粉絲數已達至近2萬人。黃認為，虛擬偶像文化在內地盛行，惟香港卻缺乏一個能在內地廣為人知的代表性角色；又指粵語文化在內地有一定的受眾，他們對香港及廣東話文化深感興趣，相信這次參展可透過一個Vtuber作為媒介，介紹香港本土文化、粵語和本地Vtuber產業。

香港數碼娛樂協會主席彭子傑表示，動漫產業的IP一般由小說或漫畫開始，由動畫推廣給大眾，再在遊戲及玩具上回收產業成果；這種產業能彰顯本地整體文化的軟實力，而許多本地創造的玩具其實相當受歡迎，相信本港在這方面的軟實力在內地亦能大有可為。香港數碼娛樂協會將分別在本月杭州及年底在廣州舉辦的大型展覽項目上，以推廣香港的動漫、遊戲、潮玩及相關產業，是繼去年以後再度以「潮遊動漫」為主題設立香港館。