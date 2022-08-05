30男非洲抵港染瘧疾 一人檢疫期間亡

常見於非洲、東南亞等熱帶及亞熱帶地區的瘧疾，本港近月共錄得30宗輸入個案，當中更有一人死亡。衛生防護中心公布，上月至昨日共有30名由非洲抵港男子確診瘧疾，他們均在指定檢疫酒店接受檢疫期間確診，其中一名52歲漢更在檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。

其餘29名患者已送往公立醫院治理，當中4人正在深切治療部留醫、10人經治理後出院。中心正進行流行病學調查，對有關個案的同行者進行醫學監察。當局又稱，會跟進檢疫酒店蚊患情況，並按需要加強滅蚊。

衛生署料本地傳播風險非常低

衛生署引述食環署瘧疾病媒監察資料，顯示除去年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊滋生外，市區近年未有發現該兩種按蚊，故認為瘧疾出現本地傳播的風險屬非常低。

醫管局因應有關瘧疾群組，啟動緊急應變指揮中心，指揮及協調各醫院聯網接收瘧疾病人。當局指，公立醫院會為感染病人安排隔離病床及合適藥物，並會密切監察情況，適時調動病床及人手。醫管局並已提醒前線醫護人員，如發現病人有旅遊史及出現類似徵狀，應即時安排隔離及檢驗。

過去3年港累計28宗

瘧疾潛伏期通常為7至30日，但可達數月或更長，患者病徵包括發燒、發冷、頭痛、肌肉痛等。瘧疾是本港須呈報的傳染病，翻查資料，本港今年首6個月已錄得6宗瘧疾，而2019至2021年分別有17、7和4宗。