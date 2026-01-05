30隻短吻果蝠闖校園　嘉道理農場呼籲讓蝙蝠留在原處

嘉道理農場暨植物園表示在過去3周，接獲3宗關於短吻果蝠進入校園的求助個案，當中牽涉約30隻短吻果蝠個體，更有一些出現受傷的情況。園方提醒當發現蝙蝠棲身於屋苑、學校的外牆或建築物內，應讓蝙蝠留在原處，並確保牠們有空間離開。

園方近期接獲3宗個案，其中兩宗求助個案位於同一地點，是兩所相鄰的學校。團隊到場勘察後發現校內雖無短吻果蝠常棲息的蒲葵樹，但附近的一個私人屋苑內有3棵被大幅度修剪的蒲葵樹。園方解釋一般而言，短吻果蝠日間會留在蒲葵葉下休息，黃昏至晚上才會外出活動。園方相信蒲葵樹被修剪時，牠們仍然在樹下休息，且突然被驚醒，慌忙逃走到附近建築物尋找臨時安身之所。