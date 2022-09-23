300大灣區護士未來兩年來港　首批70護士8醫生明年初到公院實習

本港出現醫護流失情況。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗在電台表示，局方的大灣區醫療人才交流計劃，未來兩年會有300名護士來港，明年初將有8名大灣區醫生和70名護士到醫管局轄下的醫院交流實習，當中許多都是之前援港醫療隊的人員，局方希望他們熟習香港醫療系統，日後有需要時可以支援香港。

鄧耀鏗解釋，有關的人才交流計劃，包括醫生、中醫、專科護理人員及放射性技師，專科護士要求在本科畢業，並要在内地專科有3年工作經驗，未來2年會有300名大灣區護士來港，首批70人在明年初會分派到不同醫院和專科作10個月臨床實習，會先安排到老人科及急症科。

鄧耀鏗：倘港現危機可作支援

他續稱，內地已提名8位來自三甲醫院的醫生赴港，資歷相等於本港的副顧問及顧問醫生，局方正收集相關專業證書，交醫委會審批作有限度註冊。他指多數來港的內地醫護都是曾在疫情期間援港的人員，之前在亞博館幫手，未真正進入醫院，認為他們熟悉了香港醫療系統，萬一日後香港突然出現危機或再有疫情時，他們的支援可以更容易。

鄧耀鏗說，內地護士來港有部門主管分派工作和觀察表現，不擔心出現問題，一旦發生醫療事故，醫管局會負責，針對醫生的個人責任，相信醫委會亦將跟進。他稱大灣區醫護在內地亦有自己工作，未必能長期留在香港服務，至於本港醫護要到大灣區交流，便要相信要等到疫情過去。