31歲孕婦荃灣港安醫院剖腹生產後亡　院方：已交死因庭跟進暫不便透露更多 (更新)

【13:20更新】 報道指，一名孕婦上月5日在荃灣港安醫院剖腹生產後，懷疑出血過多死亡。衛生署回覆查詢證實消息，指調查及跟進工作仍在進行，荃灣港安醫院就稱，向死者家屬致以最深切慰問，目前正在與衛生署密切聯繫，個案已交死因庭跟進，在調查出結果前不便透露更多詳情。

衛生署：正調查及跟進

衛生署指，上月6日收到一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，個案涉及一名31歲孕婦，她上月5日在該私院剖腹生產，翌日死亡，醫院已向死因裁判官報告個案，並已向衛生署提交調查報告，署方的調查及跟進工作仍在進行，又說除了涉及重大公共衛生事故，一般會於9月份在私營醫療機構規管辦公室網頁，發布7月份呈報的醫療風險警示事件。

荃灣港安醫院就指，醫院向死者家屬致以最深切慰問，並將繼續與家屬保持聯繫提供協助，該名孕婦在上月5日入院進行陰道分娩，惟未成功，醫生遂建議轉為緊急剖腹分娩，孕婦產後狀況曾穩定且清醒，但至翌日凌晨情况轉差，有醫生在院密切監察，產科護士亦與主診醫生保持溝通，使用藥物及輸血控制病情，不過產婦情况繼續轉差，主診醫生決定替病人進行子宮切除手術，深切治療部團隊及多名專科醫生亦加入治療，術後病人轉至深切治療病房，由急救團隊繼續救治，惟病人情况急劇惡化，最終逝世。

醫院表示，個案已即日向衛生署匯報，目前正在與署方密切聯繫，亦已交死因庭跟進，調查出結果前不便透露更多詳情。