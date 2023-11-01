31歲父衣架打10歲兒認罪稱教子心切 官謂「唔係打就可以教好小朋友」

31歲的士司機因10歲兒子不肯執書包，用衣架打子管教，造成兒子身上數處瘀傷及擦傷，被控一項對所看管兒童故意襲擊罪。他今（1日）於東區裁判法院認罪。裁判官屈麗雯押後案件至11月15日判刑，以待索取感化報告，批准被告以原條件保釋。

31歲被告Y.T.H，報稱的士司機，被控一項對所看管兒童故意襲擊罪，指他於2023年3月22日於西灣河一住所內故意襲擊10歲繼子X。

老師發現X身上傷痕

案情指，X於案發當天不願執書包，被告因而用衣架打了X約10次。老師於翌日上學時發現X的傷痕，尋找社工協助，最後報警揭發事件。X的外眼皮右上方有瘀傷，眼角有割痕及輕微腫痛，乳頭有2厘米的擦傷，肋骨第7節位置皮膚有3厘米線性瘀傷，被告稱因當時X一直郁動，導致多處有傷。