31歲父衣架打10歲兒認罪稱教子心切 官謂「唔係打就可以教好小朋友」

31歲的士司機因10歲兒子不肯執書包，用衣架打子管教，造成兒子身上數處瘀傷及擦傷，被控一項對所看管兒童故意襲擊罪。他今（1日）於東區裁判法院認罪。裁判官屈麗雯押後案件至11月15日判刑，以待索取感化報告，批准被告以原條件保釋。
31歲被告Y.T.H，報稱的士司機，被控一項對所看管兒童故意襲擊罪，指他於2023年3月22日於西灣河一住所內故意襲擊10歲繼子X。
老師發現X身上傷痕
案情指，X於案發當天不願執書包，被告因而用衣架打了X約10次。老師於翌日上學時發現X的傷痕，尋找社工協助，最後報警揭發事件。X的外眼皮右上方有瘀傷，眼角有割痕及輕微腫痛，乳頭有2厘米的擦傷，肋骨第7節位置皮膚有3厘米線性瘀傷，被告稱因當時X一直郁動，導致多處有傷。
被告指X成績退步兼偷竊
沒有律師代表的被告親自求情，指X與其母親在2022年自內地來港，當時他待業，很多時間在家照顧X，強調自己很痛錫X，但自他開始上班後便鮮有時間與X相處。X 在校初時成績良好，又擔任科長一職，但其後成績下滑，並因遲到、偷竊等行為被記小過，屢勸不改，以致被告案發當刻認為「打」才是唯一的教導方法。
被告：案發後已尋求專業人士協助
被告案發後已向社署及社工尋求幫助，明白到教導孩子需要更多的關懷，打的教育方式已行不通，又知道教導孩子的路上並不孤單，可尋找專業人士的協助。被告又指與X的關係已重修舊好，他是家庭的經濟支柱，妻子正在家照顧8個月大的孩子，希望法官能輕判。
官：呢個年代唔係打就可以教好小朋友
屈官認為被告在教導孩子上有特殊需要，叮囑被告牢記「而家呢個年代，唔係打就可以教好小朋友」的教訓，又認為被告需要尋求專業人士及感化官的協助，押後案件至11月15日判刑，以待索取感化報告，並准許被告繼續保釋，但強調所有刑罰仍然開放。