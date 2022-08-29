31歲男子誘騙5歲女童到殘廁狎玩口交　判囚46個月

一名31歲男子，去年4月將一名在前往補習途上的5歲女童X，帶往殘廁並撫摸私處繼而口交，其母親察覺有異後報警。被告余嘉明(31歲)早前在區域法院，承認向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，暫委法官鍾偉強今日(29日)判監46個月。鍾官直斥，本案是十分差劣的侵犯幼童案件，法庭有責任保護兒童，故判處即時監禁。

案情指，被告於2021年4月26日在天水圍俊宏軒商場1樓傷殘人士洗手間內，對一名女童X作猥褻行為。他在警誡下承認犯案，並在錄影會面中表示，在商場時已萌生犯案念頭，及後更當女童在殘廁全身赤裸時，撫摸她私處和臀部，繼而擁著她，並承認口交時有10秒性高潮。

被告重犯機會屬中等偏高

鍾官斥，被告與女童X年齡相距甚遠，X創傷報告雖顯示，她已逐漸回復到日常生活，但仍受到事件引致的負面情緒影響。報告又指，X母親不但在事件中感到內疚，且自責未有盡到保護子女責任，兩人因事件同樣出現抑鬱，可見事件對X及其母親有長遠影響。

鍾官判刑時，更引述被告的心理及精神報告指，其去年曾與父親及弟弟發生肢體衝突，而被送院治療，及後被診斷患有思覺失調，同時亦發現他曾有酗酒問題，但沒有證據顯示被告有孌童傾向。被告接受治療後，被評估重犯機會屬中等偏高。

而被告雖有親自撰寫求情信，自言後悔及承諾改過自新。但他在擔保期間，卻干犯了另一宗罪行，為案中加刑因素。鍾官最後考慮到被告初犯、適時認罪有悔意，及願意接受心理輔導以改善問題等，將被告判囚46個月。