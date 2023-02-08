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2023-02-08 15:36:24

31歲聾啞無業男請食壽司 拉8歲男童入廁所口交

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31歲聾啞無業男請食壽司 拉8歲童入男廁所口交。(資料圖片)

曾有風化案底及為聾啞人士的31歲無業男在202112月，邀請正於屯門一個公園玩耍的年僅8歲男童，到壽司店用餐後，再強行將他拉入男廁廁格內，並作出歷時1分鐘的口交。該男子今日（8日）於區域法院承認1項猥褻侵犯罪。法官李俊文押後案件至224日判刑，以待索取被告的心理報告，期間他須還柙看管。

被告鄭傑豐承認於20211212日，在屯門良景邨良景廣場的1樓男廁內，猥褻侵犯8歲男童X

 

被告於公園邀請XY去用餐

案情指，20211212日下午2時左右，男童X前往屯門的一個公園，到達後見到被告及幾個朋友，包括女童YXY在公園和另一朋友玩時，被告提出請他們喝飲料，但他們沒有接受，其後被告提出陪他們去廁所，他們便一起去屯門良景邨良景廣場1樓的男廁。被告之後邀請XY去用餐，雖然他們拒絕邀請，但被告堅持請客，因此到良景廣場的壽司店，直至下午430分左右用餐後，被告再次提出陪X去廁所，因此他們進入男廁，Y則在外面等候。

X感核突將被告推開

當進入男廁後，被告便強行將X拉入廁格，脫下其長褲及內褲，替X口交，為時約1分鐘。X覺得核突，於是推開被告，試圖拉起其長褲及內褲，但被告又再把X的褲脫下，X之後大力把其褲拉高，立刻跑出男廁，與Y離開現場。事後不久，XY及其母親投訴被告的所作所為，並報警處理。

翌日深夜1210分左右，被告在良景廣場附近被捕，另於同日在警誡下陳述在案發當日下午230分左右，他在「公園飲啤酒、食煙、食嘢及周圍睇嘢」，期間遇見X，且「帶XY去壽司店食嘢」。

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