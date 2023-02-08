31歲聾啞無業男請食壽司 拉8歲男童入廁所口交

曾有風化案底及為聾啞人士的31歲無業男在2021年12月，邀請正於屯門一個公園玩耍的年僅8歲男童，到壽司店用餐後，再強行將他拉入男廁廁格內，並作出歷時1分鐘的口交。該男子今日（8日）於區域法院承認1項猥褻侵犯罪。法官李俊文押後案件至2月24日判刑，以待索取被告的心理報告，期間他須還柙看管。

被告鄭傑豐承認於2021年12月12日，在屯門良景邨良景廣場的1樓男廁內，猥褻侵犯8歲男童X。

被告於公園 邀請 X 和 Y 去用餐

案情指，2021年12月12日下午2時左右，男童X前往屯門的一個公園，到達後見到被告及幾個朋友，包括女童Y。X及Y在公園和另一朋友玩時，被告提出請他們喝飲料，但他們沒有接受，其後被告提出陪他們去廁所，他們便一起去屯門良景邨良景廣場1樓的男廁。被告之後邀請X和Y去用餐，雖然他們拒絕邀請，但被告堅持請客，因此到良景廣場的壽司店，直至下午4時30分左右用餐後，被告再次提出陪X去廁所，因此他們進入男廁，Y則在外面等候。