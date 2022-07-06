32歲女吳淑賢急需換肺續命　院方醫生：隨時有猝死風險

葛量洪醫院一名32歲女病人吳淑賢，3年前出現肺動脈高壓的副作用，惟情況持續惡化，上周一(6月27日)併發右心衰竭及心律不整，需入住心臟加護病房。院方指病人有猝死風險，急需換肺，呼籲A型或O型血的死者家屬聯絡他們，捐出逝者的屍肺，以遺愛人間，院方醫生更坦言，病人情況「今日唔知聽日事」。 病人吳淑賢身高149厘米，體重38公斤，A型血。她在2014年確診混合型結締組織疾病，屬一種自身免疫疾病，其後一直接受治療。惟於2019年開始出肺動脈高壓，情況一直惡化，在2021年獲轉介至葛量洪醫院，是同血型及體型病人中移植輪候名單的首位。上周一，吳淑賢併發右心衰竭，出現心律不整，需入住心臟加護病房，並使用強心藥支援。

目前為移植黃金時期 盼數周內進行手術 葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖表示，吳淑賢目前出現腹水、血壓不穩，無法進食，病情嚴峻，為移植的黃金時期，若併發多器官衰竭，便會錯失移植的黃金時間，期望在數日至數星期內進行換肺手術。他形容吳淑賢情況「今日唔知聽日事，隨時有猝死嘅風險。」 胞姐指 吳淑賢立志 服務病人 「為食妹」因患病跌到80磅 吳淑賢的家人呼籲有心人捐出逝者的屍肺。胞姐Yuki指，胞妹吳淑賢自幼體弱多病，從此立志成為醫護幫助別人，一生的志願就是為病人服務，畢業後就成為深切治療部病人助理，在職期間不斷努力進修，更獲上司賞識轉為腎科助理，惟患病令她忍痛辭職。 胞姐稱吳淑賢性格活潑，閑時就會去騎馬、打羽毛球，即使患病亦從未放棄自己，不過患病令「為食」的妹妹變得暴瘦，「由110磅跌到而家80磅。」胞姐希望妹妹能盡快獲有心人贈肺作移植，在她康復後再次陪她到日本旅行，陪妹妹食東西。