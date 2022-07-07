32歲女子急需換肺 姐姐哭求有心人助續醫護夢

患有自身免疫疾病的32歲女病人吳淑賢(Lulu、小圖)，上月底病情惡化，目前隨時有猝死風險，急須換肺續命。姐姐Yuki昨聲淚俱下表示，妹妹自少多病，重病令活潑為食的她體重暴跌30磅，現僅餘80磅。醫生形容Lulu情況「今日唔知聽日事」，呼籲有心人捐出已故親人的屍肺，遺愛人間。

Lulu於2014年發現患上自身免疫疾病「混合型結締組織疾病」，加上3年前更確診肺動脈高壓，令肺部血管愈來愈窄，加重心臟負荷；其病情去年惡化，至上周一右心衰竭、心律不整，要打強心藥才可保命，更隨時有猝死風險。葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖指，Lulu生命危在旦夕，「今日仲可以傾緊偈，可能下一刻心臟或血壓出現反覆，甚至有突發性猝死嘅風險」；而肺部移植為最終極的治療方法，希望趁Lulu身體穩定、未出現併發症時，在未來數天及數星期的黃金時間進行手術。Lulu患病前曾任深切治療部健康服務助理，姐姐Yuki指妹妹自少體弱多病，明白患病痛苦，故樂於助人，「她一生志願係為病人服務，但因為呢個病，佢要忍痛辭去醫院一職。我妹妹一直好希望康復，繼續為病人服務」。Lulu血型為A型，身高1.49米，體重38公斤，目前於同血型及體形的病人中位列移植名單首位。醫生說A型或O型血的死者只要體形和淑賢相差不遠，都適合捐肺。家屬及院方呼籲，如有心人有條件相符的逝世親友，可考慮代為捐出器官，延續Lulu的醫護夢。