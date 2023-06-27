32歲女打避孕針變接種科興疫苗　涉事醫生認罪遭醫委會發警告信

其後許嘉烽在接種疫苗前後，均沒有檢查事主身份，直至事主打針時，留意到針筒長度及注射時間較以往長，隨即向醫生查詢，卻獲回覆所接種是科興疫苗。

涉事醫生認錯女事主為另一病人

事主表示感到錯愕，並隨即表明自己是打避孕針，醫生聽後隨即檢查醫療文件及藥物，又稱「哎呀！我打錯針！」由於事主早前已接種兩劑復必泰疫苗，在再打一針科興後，血壓升高至130毫米汞柱(mmHg)，後感到心跳加速及頭痛。事發同日許嘉烽亦已向衞生署報告意外，同年8月9日案件轉介醫委會跟進。

聆訊上，許嘉烽的代表律師表示承認相關控罪，並向涉事病人致歉。期間代表律師求情時指，當日另一名與事主同樣音譯姓黃/王(Wong)的病人來接種第二針的科興，當時醫生誤以為事主為另一病人，因此為其接種第二針科興。

醫委會最終發警告信處分

期間代表律師又提到，女事主去年12月已去信醫委會指事情已得到解決，不會再就事件追究。醫委會在判辭中指出，由於事主已不再追究，加上醫生已採取多項措施改善，另有多名醫生寫上求情信，故認為他已經吸取教訓，較低機會犯下相同或類似違規行為，最終發出警告信處分。