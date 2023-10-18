32歲女涉賣未註冊藥劑製品被捕　包括日本止痛傷風咳嗽藥

警方拘捕一名32歲女子，涉嫌在油麻地一間零售店鋪，非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥，當中包括日本的止痛藥及傷風咳嗽藥。衞生署根據情報，發現該間零售店鋪涉嫌售賣未經註冊藥劑製品及第1部毒藥，包括止痛藥及傷風咳嗽藥。

衛生署初步調查顯示，昨日執法行動所檢獲的20款相關產品中，多種含有屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，包括「布洛芬」、「二氫可待因」、「右甲嗎喃」、「潑尼松龍」、「曲安奈德」、「聯苯乙酸」、「 酮洛芬」、「東莨菪鹼」、「氨甲環酸」和「咪康唑」。有關產品包裝上均沒有附印香港藥劑製品註冊編號，並附有外語標籤，包括日文及英文，衞生署正繼續調查。