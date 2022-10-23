32歲男子涉偷車再駕車到九龍區盜竊

部分停車場營運者為方便善用空間，會要求車主留下車鑰方便移車。警方近日發現賊人假扮車主，向職員騙取車匙後駕走其他人的車輛，又或在車房外伺機向插著車匙或未鎖好的車輛埋手。警方前日拘捕一名32歲男子，涉嫌與近日發生的多宗車輛失竊案及車內盜竊案有關，並利用非法取得的車輛，於九龍區內干犯多宗盜竊案。

網購交收搶走貨物

警方指，涉案男子於本月17日起干犯不同罪行，其中3日內擅自駛走一輛的士及兩輛房車，盜走車輛內財物，其後又駕駛失車在佐敦、油麻地、旺角一帶偷竊，包括將車泊在商店外，再進入內盜竊店舖職員手機，得手後即時駕車離開；又或網購後，要求與賣家在街上交收，取得貨品後訛稱要檢查貨物時，即時踩油離開，涉及財物款項約13萬元。警方透露，賊人為掩人耳目，會將失車改裝，並在其他車輛盜走車牌和行車證換到失車上。

警方前日在黃大仙拘捕涉案男子，男子報稱無業，有三合會背景，涉未獲授權取用運輸工具、盜竊等多項罪名。警方會調查他是單獨犯案，還是有同夥，不排除有更多人被捕。