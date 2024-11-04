32歲男持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜　裁判法院明起逐步實施安檢 (更新)

九龍城裁判法院今日(2日)發生公眾人士持刀企圖襲擊裁判官事件。一名男子早上10時許在8樓第8庭內的公眾旁聽席突「發難」，從袋中取出一把刀衝向法官席，企圖襲擊裁判官王證瑜，王及時避開逃離現場，男子事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的警員在庭外被制服，並另外在其身上及袋中再起獲3把魚生刀，疑犯被捕後送院檢查，3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，亦送往伊利沙伯醫院治理。
32歲非禮罪成男子 持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜
警方西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳下午向傳媒簡報案情，指一名姓李32歲男子懷疑不滿裁決，在九龍城裁判法院持刀企圖襲擊一名裁判官，被警方以企圖傷人罪拘捕，正被扣查，男子有接受政府精神科醫生治療的紀錄。
警檢4刀4樽易燃溶液2樽粉末及打火機 疑犯精神不穩
事發在早上10時15分，涉案男子在法庭8樓聽審，突然從袋中取出一把長46厘米的刀，由旁聽席衝向裁判官企圖施襲。裁判官及時閃避，一名庭警隨即上前制止，期間疑犯逃離現場，被兩名等候上庭的警員制服，3警分別腳部擦傷、扭傷和割傷手部，疑犯亦受輕傷，他精神不穩定，送往伊利沙伯醫院治理。警方在疑犯身上和袋中搜出另外3把刀、4瓶有易燃成份溶液、2瓶粉末、打火機、打火槍及一盒火柴。
賈錦琳指疑犯涉及2020年一宗非禮案，早前被裁判官王證瑜裁定罪名成立，現時正等候上訴。警方在他身上搜出案件的裁判書，以及寫有對案件裁決不滿的文件。警方又在法院出入口發現一輛懷疑屬於疑犯的單車。
法院沒安檢設施 公眾席與裁判官席相距20米
他續指九龍城裁判法院沒安檢設施，相關單位會就有關方面作出交代，警方則會與相關單位商討如何加強保安。至於公眾席與裁判官席位置距離，為何被捕人士可接近得到，賈錦琳稱兩者之間相距只有20米，不算太遠，但慶幸裁判官有足夠時間走避。
事敗就擒起出四刀 被3警制服同需送院
據悉，爆炸品處理課已到場處理。警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。消息指，被捕人32歲姓李，早前因一宗非禮案件被王證瑜判處罪成入獄21天，他上訴被駁回，已完成刑期，不排除有人懷恨在心報復。
律政司強烈譴責
律政司發聲明，就今早在九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官，威脅其人身安全的事件予以強烈譴責，特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。律政司強調，《基本法》第85條明確指出香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官必須依據法律和證據處理案件，若有法官因履行司法職能而遭受恐嚇，尤其涉及任何形式的暴力，香港特區政府絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。律政司呼籲社會人士尊重法治，任何人都不應以身試法。
司法機構嚴厲譴責任何試圖向法官和司法人員施襲的行為，形容是公然挑戰法治，罔顧法紀，並對法官和司法人員以至所有法庭使用者的安全構成嚴重威脅。經檢視裁判法院大樓的保安安排，明日起逐步實施安檢、增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法官和司法人員及其他法庭使用者安全。
江玉歡倡加強裁判法院保安 「最基本要搜袋」
身兼律師的選委界立法會議員江玉歡表示，事件無疑是對司法制度的藐視及傷害，建議政府加強裁判法院保安系統，「最基本要在進入前搜袋」，以及安排更多保安在法庭巡邏，期望裁判法院的保安與高等法院看齊。