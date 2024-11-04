32歲男疑不滿裁決報復 持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜 曾有精神科紀錄(更新)

九龍城裁判法院今日(2日)發生公眾人士持刀企圖襲擊裁判官事件。一名男子早上10時許在8樓第8庭內的公眾旁聽席突「發難」，從袋中取出一把刀衝向法官席，企圖襲擊裁判官王證瑜，王及時避開逃離現場，男子事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的警員在庭外被制服，並另外在其身上及袋中再起獲3把魚生刀，疑犯被捕後送院檢查，3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，亦送往伊利沙伯醫院治理。 32歲非禮罪成男子 持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜 警方西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳下午向傳媒簡報案情，指一名姓李32歲男子懷疑不滿裁決，在九龍城裁判法院持刀企圖襲擊一名裁判官，被警方以企圖傷人罪拘捕，正被扣查，男子有接受政府精神科醫生治療的紀錄。

警檢4刀4樽易燃溶液2樽粉末及打火機 疑犯精神不穩 事發在早上10時15分許，涉案男子在法庭8樓聽審，突然從袋中取出一把長46厘米的刀，由旁聽席衝向裁判官企圖施襲。裁判官及時閃避，一名庭警隨即上前制止，期間疑犯逃離現場，被兩名等候上庭的警員制服，3警分別腳部擦傷、扭傷和割傷手部，疑犯亦受輕傷，他精神不穩定，送往伊利沙伯醫院治理。警方在疑犯身上和袋中搜出另外3把刀、4瓶有易燃成份溶液、2瓶粉末、打火機、打火槍及一盒火柴。 賈錦琳指疑犯涉及2020年一宗非禮案，早前被裁判官王證瑜裁定罪名成立，現時正等候上訴。警方在他身上搜出案件的裁判書，以及寫有對案件裁決不滿的文件。警方又在法院出入口發現一輛懷疑屬於疑犯的單車。 法院沒安檢設施 公眾席與裁判官席相距20米 他續指九龍城裁判法院沒安檢設施，相關單位會就有關方面作出交代，警方則會與相關單位商討如何加強保安。至於公眾席與裁判官席位置距離，為何被捕人士可接近得到，賈錦琳稱兩者之間相距只有20米，不算太遠，但慶幸裁判官有足夠時間走避。