32歲非禮罪成男子 持刀闖九龍城法院追斬裁判官王證瑜 律政司強烈譴責

九龍城裁判法院今日(2日)發生公眾人士持刀企圖襲擊裁判官事件。一名男子早上10時許在8樓第8庭內的公眾旁聽席突「發難」，從袋中取出一把刀衝向法官席，企圖襲擊裁判官王證瑜，王及時避開逃離現場，男子事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的警員在庭外被制服，並另外在其身上及袋中再起獲3把魚生刀，疑犯被捕後送院檢查，3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，亦送往伊利沙伯醫院治理。

據悉，男子袋中同時檢獲腐蝕性液體，爆炸品處理課已到場處理。警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。

事敗就擒起出四刀 被3警制服同需送院

消息指，被捕人32歲姓李，早前因一宗非禮案件被王證瑜判處罪成入獄21天，他上訴被駁回，已完成刑期，不排除有人懷恨在心報復，據了解被捕人沒精神病紀錄。

律政司發聲明，就今早在九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官，威脅其人身安全的事件予以強烈譴責，特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。律政司強調，《基本法》第85條明確指出香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官必須依據法律和證據處理案件，若有法官因履行司法職能而遭受恐嚇，尤其涉及任何形式的暴力，香港特區政府絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。律政司呼籲社會人士尊重法治，任何人都不應以身試法。