33個月大男童腹瀉手指腫脹　糞便樣本含產志賀毒素大腸桿菌

衞生署衞生防護中心今日(3日)正調查1宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，並提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。個案涉及一名過往健康良好的33個月大男童，他於上月22日起出現腹瀉和手指腫脹，並於同日前往博愛醫院急症室求診。病人情況穩定，無需入院。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

病人潛伏期內無外遊

衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

至於預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似。衞生防護中心提醒市民注意個人及食物衞生：