33歲男佐敦遭錘仔扑後腦亡 5人被捕 四旬漢疑被撬牆腳施襲

佐敦發生命案。一名33歲姓彭無業男子疑「撬牆腳」，周日清晨被人用錘仔襲擊後腦逾10下，案發約4小時後感不適送院，搶救無效不治。

警方其後拘捕2男3女，部分人有三合會背景；當中40歲姓巫男子及32歲姓楊女子涉嫌謀殺，分別在九龍城及油麻地區被捕。34歲姓蔡女子、42歲姓林女子和56歲姓謝男子在九龍城區被捕，涉協助罪犯，包括兩男爭奪的女子。

警方油尖警區助理指揮官(刑事)警司程知仁指，周日清晨6時接報，指一名男子倒臥在庇利金街61至63號對開，送院後證實死亡。死者的後腦位置最少有兩處2至4厘米的傷痕，死因有待法醫確定。初步調查發現，周日凌晨2時許，巫男和楊女到庇利金街的非法賭檔尋找彭男，3人一同落樓後，有人涉用錘仔扑向彭男的後腦十多下後逃離現場；楊女隨後亦離去。彭男之後自行返回賭檔，至清晨6時，突感不適後被人抬到樓下，彭男送院後證實不治。