34歲女友遭毒打斷14條肋骨藏屍床底　50歲男子否認謀殺

34歲女癮君子2019年3月中在將軍澳寶林邨寶儉樓住所內疑被50歲男友涉嫌毒打致死，藏屍床下，全身有101處傷勢，14條肋骨骨折。男友否認1項謀殺罪，願意改為承認誤殺罪，惟不獲控方接納，案件今日於高等法院開審。

驗屍結果指死者頭顱、四肢、身軀全身上下共有101處傷勢，包括瘀傷擦傷，左邊8條右邊6條肋骨骨折，胸骨中間骨折，有中等到大量滲血，胸腔腐爛，肩胛骨和臀部有深層瘀傷，心肺有大範圍瘀傷。驗屍報告指死者胸口被鈍器所傷，頸部曾遭束縛受壓，曾有襲擊及掙扎，死因為胸部重創，加上吸食冰毒加速死亡。辯方將抗辯指被告案發前受挑釁，自己亦曾吸食冰毒，影響精神狀況。

被告羅偉文被控於或約於2019年3月17日在香港，謀殺劉莉芝。

控方開案陳詞指，根據被告羅偉文錄影會面說法，2019年1月底2月初與死者劉莉芝相識相戀，其後被告搬到死者單位同住，死者本身患有精神病，需定期覆診和服藥。被告指3月14日到15日左右死者精神病發作，不斷大叫，又自掀衣服誣衊被告非禮強姦，當時被告正因他案被警方通緝，害怕驚動他人遂制止死者，對其拳打腳踢，再將其手綁在窗邊床旁，先後四度毆打死者，每次數下，後來被告眼睏，在一旁沙發上睡去。被告醒來後發現死者略為鬆綁俯伏地上，身體冰冷一動不動，被告認為死者已身亡，遂掀起雙層床下格床床鋪及床板，將屍首收進床下，清理地面後凌晨離開。事後被告曾聯絡友人指「出咗事」，要離開香港。

死者夜總會同事Jelly間中會到死者家中留宿，遭死者懷疑與被告有染，3月15日清晨Jelly 曾協助死者取回身份證到寶林邨，當時死者情緒不穩，鼻有損傷。翌早再致電死者惟無人接聽，被告回覆指死者情緒不穩不便聯絡。3月17日凌晨1時，被告告知Jelly死者情緒不穩，離家後一去不返，身上沒有電話銀包或鎖匙，叫Jelly有需要可到來留宿。Jelly 當日清晨4、5時許到達，逗留直到晚上7時上班。同日凌晨1時55分左右，被告曾向女兒發訊指「打死咗」死者，因為死者「屈佢強姦」，一怒之下「打到佢冇出聲為止」。

3月19日被告居於九龍城賓館，取回個人物品安置到迷你倉，兩者皆由Jelly之名登記，被告告知Jelly自己「覺得Sony（死者）已經畀人殺咗」。同日晚上近11時警方到賓館「查牌」，拘捕被告，翌日清晨在住所尋獲屍首。當時屍首已見屍斑，法醫初步檢查認為已死去兩三天。被告錄影會影後再到場案件重組。