34歲女子曼谷注射肉毒桿菌頭暈氣促 返港求醫診斷中毒

衞生防護中心今日(2日)正調查一宗在泰國曼谷注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案。個案涉及一名女病人，她上月曾在泰國曼谷接受肉毒桿菌毒素注射，其後出現頭暈等徵狀。昨日因氣促等情況求診，臨床診斷懷疑因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。病人目前情況穩定。

注射人員疑未有專業資格

中心表示，該名34歲、過往健康良好的女病人，曾於上月25日首次在泰國曼谷一處所，接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格。她自上月29日起出現頭暈和四肢乏力。她於昨日因吞嚥困難、胸部不適和氣促到屯門醫院急症室求診，同日入院。病人目前情況穩定。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。中心已將個案通報泰國有關當局。流行病學調查仍在進行中。

衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。