34歲女子非洲迂迴來港抵埗時「太急」已排出部分體內毒品

機場客量逐步回升，毒販混在人海中圖魚目混珠，避過執法人員。海關昨日（19日）在香港國際機場偵破兩宗藏毒案拘捕3人，檢獲約1.3公斤懷疑可卡因及16.5公斤懷疑大麻花，估計市值約5百萬元。其中一名由塞拉利昂共和國自由城出發的34歲外籍女子，海關清關時發現她身上藏懷疑可卡因，相信為早前由身體排出毒品，她等待前往醫院期間，在洗手間中又排出部分懷疑毒品，截昨午3時，被捕女子已經排出88粒，共重約1.3公斤懷疑可卡因，該女子已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（21日）將於西九龍法院提堂。

報稱來旅遊所攜金錢不足留港消費

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權表示，該名女子採用十分迂迴的路線抵港，由塞拉利昂共和國自由城出發，途經非洲多個國家包括加納阿克拉及卡塔爾多哈，企圖加強執法人員偵查難度，但由於路線迂迴，致飛行時間超出預期，當她抵港時已排出部分藏於體內懷疑可卡因。他補充稱，該名女子報稱來港旅遊，但所攜帶的金錢亦不足以負擔留港期間消費，對香港旅遊景點陌生均引起香港海關懷疑。

