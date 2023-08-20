34歲女子非洲迂迴來港抵埗時「太急」已排出部分體內毒品

機場客量逐步回升，毒販混在人海中圖魚目混珠，避過執法人員。海關昨日（19日）在香港國際機場偵破兩宗藏毒案拘捕3人，檢獲約1.3公斤懷疑可卡因及16.5公斤懷疑大麻花，估計市值約5百萬元。其中一名由塞拉利昂共和國自由城出發的34歲外籍女子，海關清關時發現她身上藏懷疑可卡因，相信為早前由身體排出毒品，她等待前往醫院期間，在洗手間中又排出部分懷疑毒品，截昨午3時，被捕女子已經排出88粒，共重約1.3公斤懷疑可卡因，該女子已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（21日）將於西九龍法院提堂。
報稱來旅遊所攜金錢不足留港消費
海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權表示，該名女子採用十分迂迴的路線抵港，由塞拉利昂共和國自由城出發，途經非洲多個國家包括加納阿克拉及卡塔爾多哈，企圖加強執法人員偵查難度，但由於路線迂迴，致飛行時間超出預期，當她抵港時已排出部分藏於體內懷疑可卡因。他補充稱，該名女子報稱來港旅遊，但所攜帶的金錢亦不足以負擔留港期間消費，對香港旅遊景點陌生均引起香港海關懷疑。
報稱無收報酬僅替朋友從泰國帶特產回港
另一宗昨日偵破宗空運旅客行李藏毒案，海關人員為兩名從泰國抵港的旅客清關時，發現他們寄艙行李箱在X光機顯影下影像有異常，關員發現兩個行李箱藏有為泰國食物特產的銀色紙包裝，進一步檢查發現為懷疑大麻花，共重約16.5公斤。二人聲稱沒有收取報酬，只是幫朋友從泰國帶特產回港。一男一女被捕人分別為27歲報稱自由工作者的女子，以及 30歲報稱廚師男子。
海關2月至今已破36宗涉及空運旅客毒品案
海關表示，自本年2月全面通關起，共偵破36宗涉及空運旅客毒品案，拘捕 40人，共檢獲89公斤毒品，市值6,800萬元。海關指全面通關後訪港旅客增加，販毒集團以航空旅客販毒案件有上升，海關加強執法，從源頭打擊。