34歲男子確診猴痘 訪泰期間有高風險接觸

本港新增一宗猴痘個案。涉及一名有長期病患的34歲男病人，他於潛伏期內曾到訪泰國，逗留當地期間曾有高風險接觸，暫時未發現他與早前確診的本地個案有有流行病學關連。本港至今已錄得合共30宗猴痘個案。
潛伏期曾訪泰國有高風險接觸
衞生防護中心今日(15日)表示，該名患者自六月開始出現皮疹，其後因徵狀惡化，於本月7日及11日分別到聖德肋撒醫院及廣華醫院求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。
初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪泰國，而根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。
衞生防護中心早前已設立猴痘電話熱線(2125 2373)，逢星期一至五(公眾假期除外)上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。