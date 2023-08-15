34歲男子確診猴痘 訪泰期間有高風險接觸

本港新增一宗猴痘個案。涉及一名有長期病患的34歲男病人，他於潛伏期內曾到訪泰國，逗留當地期間曾有高風險接觸，暫時未發現他與早前確診的本地個案有有流行病學關連。本港至今已錄得合共30宗猴痘個案。

潛伏期曾訪泰國有高風險接觸

衞生防護中心今日(15日)表示，該名患者自六月開始出現皮疹，其後因徵狀惡化，於本月7日及11日分別到聖德肋撒醫院及廣華醫院求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾到訪泰國，而根據病人提供的資料，他於當地逗留期間曾有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。

