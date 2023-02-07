34歲酒吧男拳手涉無套強姦女同事 完事後稱「你咁唔想咁我畀你走囉」

34歲酒吧男拳手3年前涉在完成工作後，大力推倒女同事在沙發上並強姦她，女子嘗試爭扎但不成功，男子完事後稱：「你咁唔想，咁我畀你走囉」。女事主離去時看到接她放工的男朋友，便突然講分手並跑走，男朋友追上後發現女友蹲下大哭，得知女友被強姦後報警處理。男拳手否認一項強姦罪，案件今（7日）於高等法院開審，女事主將於明天透過視像形式出庭作證。
控方開案陳詞指，X在2020年4月經朋友介紹到涉案酒吧任職拳手，職責是在酒吧陪伴酒客猜枚。被告在涉案酒吧同樣任職男拳手，二人多年前亦曾經在同一酒吧工作但不熟悉。
被告於X體內射精
控方指案發當日凌晨時分，二人如常在酒吧工作，準備放工時被告突然大力把X推倒在沙發上，強行脫去X的衣物，在沒有使用安全套下強姦她，X期間多次反抗及爭扎但不成功，最終被告在X體内射精。被告完事後稱「你咁唔想，咁我畀你走囉。」
X讓男友摸内褲液體告之被強姦
由於X下班前已通知男朋友，X在案發後離開酒吧時發現男朋友，但X面容憔悴，突然向男朋友講分手，跑走後蹲下大哭。男朋友追上並問她發生了什麼事，X便拿男朋友的手伸入她的内褲，讓男朋友感覺到她的内褲濕漉漉並有些液體，再告知男朋友她剛才被人強姦。X與男朋友嘗試返回涉案酒吧尋找被告但不果，男朋友便報警處理。
男被告陳永倫，報稱任職侍應，被控於2020年5月13日在新界元朗強姦女子X。