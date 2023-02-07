34歲酒吧男拳手涉無套強姦女同事 完事後稱「你咁唔想咁我畀你走囉」

34歲酒吧男拳手3年前涉在完成工作後，大力推倒女同事在沙發上並強姦她，女子嘗試爭扎但不成功，男子完事後稱：「你咁唔想，咁我畀你走囉」。女事主離去時看到接她放工的男朋友，便突然講分手並跑走，男朋友追上後發現女友蹲下大哭，得知女友被強姦後報警處理。男拳手否認一項強姦罪，案件今（7日）於高等法院開審，女事主將於明天透過視像形式出庭作證。

控方開案陳詞指，X在2020年4月經朋友介紹到涉案酒吧任職拳手，職責是在酒吧陪伴酒客猜枚。被告在涉案酒吧同樣任職男拳手，二人多年前亦曾經在同一酒吧工作但不熟悉。