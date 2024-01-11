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2024-01-11 16:30:42

35人涉合謀詐騙政府科技券逾千萬元資助　科技服務供應商「負責人」包括家庭主婦等

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35人涉合謀詐騙政府科技券逾千萬元資助　科技服務供應商「負責人」包括家庭主婦等

35人涉合謀詐騙政府科技券逾千萬元資助　科技服務供應商「負責人」包括家庭主婦等

警方拘捕35人涉嫌合謀詐騙政府科技券資助，涉及1036萬元。詐騙集團利用中介公司，招攬不同商戶作為科技券申請人，以拆帳方式合謀。警方在行動中成功凍結95萬元款項。

被捕人士包括21男14女，年齡介乎24至62歲，屬於3個本地詐騙集團，涉及50宗可疑資助申請。警方於去年7月起，接獲創新科技署轉介相關可疑個案，發現詐騙集團利用中介公司，提供申請科技券的一站式服務，為申請人準備文件，提交虛假營運證明、虛假付款紀錄等，亦會開立電郵地址假扮申請人與科技券秘書處溝通，企圖詐騙科技券資助。涉案的申請者包括食肆和零售商戶等，大部分報稱要安裝企業資源規劃系統和銷售時點信息系統等，申請者與中介公司會以七三或六四比分帳，案中有3間公司成功取得共45萬元資助。

科技服務供應商「負責人」包括家庭主婦

警方相信中介公司透過社交媒體或促銷電話等，以「不成功不收費」作招徠，誘使商戶提交科技券資助申請，以騙取並瓜分資助款項。集團亦會透過親屬及朋友，開設多間公司作為科技服務供應商，就相關科技項目報價，以滿足科技券申請需要有至少3間獨立公司報價的要求。警方表示，被捕的部分科技服務供應商負責人，真實職業為家庭主婦、油站職員、水手、倉務員等，沒有科技背景。

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警方在過去兩日搜查多個地點，包括64間涉案公司、被捕人士住所及辦公地點，檢獲涉案公司營運及員工紀錄、銀行文件、約36萬元現金等。

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創新科技署指推出科技券計劃以來，截至去年11月底，扣除其後撤回、不符合資格或未能處理的申請，共收到3.5萬宗申請。當中2.9萬宗已獲批，約95%是中小企，資助總額約52億元，平均資助額約17萬元。署方去年2至10月收到有關科技券申請的舉報，檢視及分析資料後，初步認為有可疑，因此立即轉交警方跟進。

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