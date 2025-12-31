35歲失蹤女子牛頭角樂華南邨遇害藏屍床底　料疑涉案非華裔男友已潛逃(更新)

【07:40更新】牛頭角樂華南邨周二(30日)發生一宗命案，一名35歲本地女子疑遭殺害身亡。警方於周三凌晨公布案情，指在秀茂坪樂華南邨喜華樓一個無電力供應的單位內，發現姓譚的35歲女死者，重案組接手調查案件，已將案件列作「謀殺」跟進，並正追緝其交往約半年的非華裔男友。
母親報案揭發事件
九龍總區刑事總部署理高級警司黃奕隆及重案組第二隊總督察蘇志兵指，早前接獲死者67歲馮姓母親報案，指女兒離家後失蹤。經調查，相信女子曾前往男友位於樂華南邨的住所。其後警方與消防人員破門進入，發現單位雜亂無序，雖未見打鬥痕迹，但閉路電視顯示女子並無離開過該處。警方再度搜查，至30日發現女子屍體被包裹並藏於床架內。警方被問到為何在早上始發現屍體時表示，因疑兇刻意清理現場，屋內並無血漬及打鬥痕迹，而且屍體包裹得很隱閉。
相信有人曾清理現場
他指出，死者頭部有多處由硬物造成的傷痕，確切死因仍需剖屍確認。初步相信有人曾清理現場，包括血迹及兇器。警方現已鎖定一名持香港身份證的非華裔男友，兇案動機仍待深入調查。警方鑑證科「CSI(罪案現場勘查)流動實驗室」奉召到場，鑑證科人員登上喜華樓蒐證。大批警員搜查地下垃圾房，並重點搜查兩個大型垃圾箱，並取出一個傳出惡臭的垃圾袋，未知是否與案有關，其後在垃圾房尋回死者的身份證明文件及與案有關的衣物。經調查後，相信上址為第一案發現場，疑兇曾清理現場血漬、相關兇器等證物；案發單位面積約250呎，開放式，屋內有簡單家具，包括梳化及床。
消息：疑犯已潛逃東亞
消息指，死者與男友交往約半年。死者本月28日凌晨，她曾告知母親，將前往男友位於樂華南邨的住所收拾個人物品，並表示完成後會回家。然而至清晨約5時30分，母親準備上班時仍未見女兒返家，多次嘗試聯絡亦未獲回覆，因而擔心女兒安危，遂於29日凌晨報警。
警方接獲報案後，前往男友住所並破門進入搜查，最終在床下發現女死者屍體，屋內並無其他人。案件現已列作謀殺，並交由東九龍總區重案組第二隊接手調查。警方呼籲，如有資料提供可聯絡東九龍重案組第二隊：3661-0065 或 5965-8337。現場消息指，涉案男子在案發後已潛逃東南亞國家。
大批警員今午（30日）前往牛頭角樂華南邨展開調查，並在喜華樓外設下封鎖線，多次進出垃圾房搜證。消息指，警方早前調查一宗失蹤人口案件，其間發現一名35歲女子死亡，經深入調查後，發現案件涉及一名30多歲男子。鑑證科亦派出「CSI罪案現場勘查流動實驗室」到場進行檢驗工作，警方正全力追捕涉案男子。