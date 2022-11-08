35歲建築工人追求同住女租客被拒 以菜刀怒斬女方至全身浴血 今判囚4年

居於上水天平村雙層鐵皮寮屋的35歲建築工前年追求同屋女租客不果，女租客決定搬走但遭惡言相向，她前年11月執拾個人物品時，被建築工用11.5寸長菜刀從後襲擊，令她頭皮及頸部近耳朵至近臉頰位置受傷，她全身浴血逃走。建築工今日（8日）於高等法院承認一項有意圖而傷人罪，李運騰法官指本案襲襲手法兇殘，他用可致命的菜刀斬向手無寸鐵的女方可謂無恥，判處他入獄四年。

案情指，現年35歲已婚男被告饒樂樂，其妻兒居於內地，他居於父母的新界上水天平山村30號 A雙層寮屋，受害人李小梅女士（案發時32歲）租住被告父母寮屋其中一個房間，饒聲稱二人於2020年5月起發展親密關係，李則指她明白饒想與她發展情侶關係，但拒絕了饒的追求。，二人關係轉差後，饒用文字訊息責罵李。饒在2020年11月拍李房門時，李揮舞生果刀趕走饒，李指她將搬離寮屋，及後饒向李發送文字訊息怪責李。

2020年11月27日下午四時許，李返回寮屋開始在房外執拾個人物品，她感到頸部近耳朵位置被人從後砍中，轉身看見饒手持菜刀，饒兇惡地要求李不要離開，不要搬走。饒再次用菜刀襲擊她頭部，擊中她頭皮及頸部近耳朵位置，又把她推倒地上斬對她右膝，其後拳打她手臂。全身浴血的李後來成功逃到寮屋外面，跑到附近戶外燒烤埸，尋求職員協助，報警求助。

受害人事後出現創傷後壓力反應及抑鬱情緒

李被襲後被送往威爾斯親王醫院治療，她到達急症室時仍然清醒，頸部左上方 10 厘米裂傷，附近下頜骨粉碎性移位骨折，前額頭皮3厘米淺層裂傷，右腳膝蓋對下 5厘米裂傷等，李進行傷口探查及修復手術，手術後其右手中指、無名指及小指不能伸展，出院時手臂需用石膏固定。她在2021年7月向臨床心理學家報稱她難以入睡、頭痛及量眩，並出現創傷後壓力反應及抑鬱情緒，但精神科醫生則指她情緒穩定，沒有創傷後壓力症特徵。