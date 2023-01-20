35歲醉酒男闖女鄰居家摸胸求「你比我搞一次」　三罪成立囚64個月

35歲酒樓男經理於2021年出席派對飲酒後，凌晨闖入女鄰居所意圖性侵，期間隔衣對女鄰居上下其手摸胸和要求性交，並欲撲倒女方稱：「你比我搞一次，搞完我就走啦，你唔畀我嘅話，我就用刀捅你。」女鄰居一邊用不同藉口拖延，一邊趁機致電友人求救。經理最終事敗，上月於高院原訟庭承認企圖強姦、入屋犯法及傷人共3罪，今(20日)特委法官許紹鼎就案件判監5年4個月，許官更指責被告晚上進入獨居女子單位，屬加刑因素，而被告受酒精影響，亦非有效求情理由。

被告：你比我搞一次丫

被告王長熙，35歲，任職酒樓經理，在深圳出生。案情指，30歲女子X獨自回到她位於葵涌石籬邨的住所，被告是她鄰居但2人並不認識。，2021年5月21日深夜時分，X浴後穿著吊帶背心及內褲，但發覺門口鐵閘被打開，地上有一包零食，她以為自己大意忘記關好門，關門後發現有人躲在她床旁的窗簾後面，一身酒氣的被告從窗簾後衝向X，X大叫求助。

被告指自己飲醉酒，隔衣摸X胸部並說：「你比我搞一次丫，搞完我就走架啦。你唔俾我搞既話，我就用刀捅你」。被告欲推X到床上，但X「企硬」並掙扎。X轉移視線叫被告不要在室內穿鞋，被告脫鞋放到鞋架後，X又建議被告外出購買安全套，但被告稱：「做左(愛)先，我唔用架」。X其後按被告要求抱住被告，趁機在被告身後致電男友人求助。

乘機偷胸圍及500元散紙

X害怕被告會強姦甚至殺害她，便指她未準備好，希望飲一點酒。被告容許她離床飲酒吸煙，X向被告遞上一支煙，以取得被告的DNA，被告亦飲了一支水。之後，男友人趕及X家拍門，男友人最終破門而入，並指已報警處理。被告從枱面拿來一支紅酒，擲向男友人頭部，男友人避過後把被告壓在地上，被告再向男友人額頭擲紅酒瓶，兩男糾纏期間警察到場，被告亦被發現偷去女方的胸圍及近500元散紙等。