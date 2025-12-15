35+顛覆政權案｜趙家賢接受TVB訪問道歉 「暴亂到初選被別有用心人士操控」

「35+」串謀顛覆國家政權案，被裁定串謀顛覆國家政權罪成、判囚7年的趙家賢原訂2028年初才獲釋，惟因為獄中表現良好，獲懲教署按相關法例機制提前於10月底釋放，成為國安罪成者第一人。他近日接受無線新聞訪問時稱，在囚期間閱讀多本有關國家發展書藉「糾正偏頗價值觀」，為案件衝擊憲制秩序道歉，又修例風波由暴亂去到「初選案」均是背後「別有用心人士」操控。

在「35+案」中，法庭認為趙家賢為組織者之一，屬「首要分子」。他出獄後瘦了60磅，受訪時稱因獲懲教署署長等信納自己有悔過決心，獲得提早釋放。他稱被扣押頭數個月已想協助控方做從犯證人「說出真相」，但承認獲釋後擔心被人報復。

他又稱在反修例示威期間已不認同暴力，當中有兩件事「最反感」，包括涉暴動案學生曾志健被游說付款潛逃最終被「出賣」，及馬鞍山一名長者與示威者爭執後被放火燒傷，直言「整件事是失控到一個頗恐怖情況」，惟他當時不抽身是因為「人在江湖身不由己，在政治陣營當中大家一定要團結一致」，現時的他反思痛恨「當時的趙家賢為何不跳出來？」趙家賢又稱修例風波由暴亂去到初選案是一個「套路」，背後有「別有用心人士」操控，他想就對衝擊特區政府及國家的憲制秩序的過錯向國家、香港，以及市民大眾作出誠摯道歉。

趙家賢又表示判刑後看很多關於國家發展的書，家人亦送來國務院發布的國家政策文件、國家主席習近平有關「一帶一路」發言講話，希望自己可作為模仿對象，向犯國安相關罪行的年輕人作示範，「不要想著我已被判，不用想可以提早獲釋，變相索性躺平。」

將來不會留守政界 亦不會移民

趙稱在囚時最大憾事是未能見患癌父最後一面，談及未來將偏重家人，可見將來都不會在政界，亦不會移民，「未來做人處世原則是當一些事不是百分百確保合法合規的話，不要有任何一些叫做擦邊球做法，所有事覺得有問題就一定要抽身」。