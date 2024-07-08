36本地動漫角色登陸灣仔 聯乘運動造型為香港運動員打氣

香港又有新景點！香港動漫畫聯會聯會在文創產業發展處贊助下，於灣仔臨時海濱花園設置《動漫體育大本營》，並於今日正式開幕，料成為香港新打卡景點。36個本地原創動漫角色分布在花園不同位置，角色聯乘運動造型為香港運動員在即將開幕的巴黎奧運及2025年的全國運動會打氣。
36個經典角色包括老夫子、契爺與牛仔、聶風、癲噹和馬仔等高約一米塑像，並聯乘運動造型在不同的運動項目「大顯身手」，灣仔臨時海濱花園一字排開，姿勢各異。除劍擊、桌球及乒乓球等熱門運動項目外，大本營亦有加入今屆巴黎奧運會新項目元素，如滑板及霹靂舞。項目亦加設AR互動體驗平台，遊客只要掃描塑像旁牌子上的二維碼，用手機點擊進入平台，就可與角色360度拍照互動。
署理文化體育及旅遊局長劉震在開幕禮時表示，期望動漫體育大本營令巿民及遊客感受到香港漫畫的魅力，大本營與尖沙咀海旁的星光大道互相輝映，做到「無處不旅遊」。他又指加入運動元素是向香港運動員致敬，願祝香港運動員在巴黎奧運會以及全國運動會再創佳績。多位漫畫界代表亦親自繪畫祝賀圖贈送予本地運動員，希望他們取得佳績。
大本營展示香港動漫文化實力
香港動漫畫聯會會長黃玉郎亦表示，大本營展示香港動漫文化實力。對經典角色及新興角色可以一同被展出感到開心，認為角色的不同風格可以展示香港獨特的文化和創意。又指大本營將會成為香港新景點，為香港注入新動力。他笑指，「海旁夠浪漫，啱哂拍拖。」
《動漫體育大本營》暫計劃展出兩年，香港動漫畫聯會副主席溫紹倫表示希望之後可以繼續展出，但項目會否延長需看政府決定。他又提到平均一年會為塑像做一次翻新保養，如遇上打風、暴雨等惡劣天氣，會將塑像用防水袋包起。