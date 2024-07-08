36本地動漫角色登陸灣仔 聯乘運動造型為香港運動員打氣

香港又有新景點！香港動漫畫聯會聯會在文創產業發展處贊助下，於灣仔臨時海濱花園設置《動漫體育大本營》，並於今日正式開幕，料成為香港新打卡景點。36個本地原創動漫角色分布在花園不同位置，角色聯乘運動造型為香港運動員在即將開幕的巴黎奧運及2025年的全國運動會打氣。

36個經典角色包括老夫子、契爺與牛仔、聶風、癲噹和馬仔等高約一米塑像，並聯乘運動造型在不同的運動項目「大顯身手」，灣仔臨時海濱花園一字排開，姿勢各異。除劍擊、桌球及乒乓球等熱門運動項目外，大本營亦有加入今屆巴黎奧運會新項目元素，如滑板及霹靂舞。項目亦加設AR互動體驗平台，遊客只要掃描塑像旁牌子上的二維碼，用手機點擊進入平台，就可與角色360度拍照互動。