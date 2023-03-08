36歲女子認披露夫婦資料 判囚兩個月緩刑2年 起底刑事化第3宗定罪

36歲女子前年年底網購4萬多元後懷疑受騙，僅退回不足1萬元，隨後在14個facebook群組披露一對夫婦的個人資料，早前承認了14項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，為「起底」行為刑事化以來第三宗定罪案件。裁判官覃有方今早在沙田裁判法院判刑，判監兩個月緩刑兩年。

被告岑溱蕎承認於2021年12月期間在一個社交媒體平台約14個不同的群組中，在沒有得到當事人的同意下，披露了事主與她丈夫的個人資料，意圖對他們或他們的家人造成指明傷害，或罔顧相關披露是否會對他們或他們的家人造成指明傷害。