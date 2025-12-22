36歲文員涉迪士尼樂園內偷拍8條裙底片　判囚4星期

一名男子涉於香港迪士尼樂園以小型鏡頭偷拍女子裙底，遭保安揭發報案，警調查時發現涉案多達8段裙底影片。他早前承認非法拍攝或觀察私密部位罪，今早(22日)在西九龍裁判法院判刑，主任裁判官蘇文隆斥被告的犯案手法是有備而來，考慮被告曾有偷拍定罪紀錄，今次屬重犯，最終判處監禁4星期。

被告梁文熙(36歲)，報稱文員。控罪指，他於今年6月14日，在大嶼山東涌幻想道香港迪士尼樂園，拍攝不知名人士的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部份本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該不知名人士同意。案情指，當日他在香港迪士尼樂園用小型鏡頭連接手機，偷拍女士裙底被保安揭發報案，警方調查發現8段影片時長數秒至幾十秒。