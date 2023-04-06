36歲無業漢劫便利店1800元　稱「外星生物襲地球要錢買武器」　官押後判刑

患有思覺失調的無業漢，深夜持鎅刀打劫便利店1,800元，事後被捕，他今（6日）在區域法院承搶劫罪，其律師的書面求情透露，被告犯案時聲稱聽到聲音指有「外星邪形生物」侵襲地球，故需劫財買武器，惟早前報告指被告抗拒治療。暫委法官勞潔儀綜觀案情後，決定先為被告索取精神科報告，及是否願意接受治療，把判刑押後至4月20日。

官： 被告犯案時的行為有邏輯

勞官透露，被告被捕後法庭為他索取的精神科報告顯示，被告曾辯稱被誤認，他亦抗拒接受治療。辯方的書面求情則指，被告案發時聽到聲音指有「外星邪形生物」侵襲地球，故打劫以購買武器，又指被告案發時向店員稱「唔好郁」，又會說：「畀錢就無事」等，認為被告犯案時的行為有邏輯，質疑他是否因病發而犯案，故認為需為他再索取精神科報告，以了解其情況，及是否願意接受治療。又謂：「如果個個都話有病，又唔肯接受治療，可以出去然後又再犯事，個社會會好亂。」