36歲獸母拍2歲子舌舔其私處片轉發丈夫　判囚30個月

一名家庭主婦於3年間向年僅2歲的長子展露下體，拍攝長子為她口交的過程並轉發丈夫觀賞。被告早前承認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等5罪，案件今早(28日)在區域法院判刑，暫委法官鍾明新指本案並非單一事件，最令人心碎的是子女仍然很愛被告，被告作為生母卻令他們落下創傷，判被告入獄30個月。

36歲被告WCT，報稱家庭主婦，承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及3項製作兒童色情物品共5罪。控罪指，她於2019年12月12日至2020年12月11日之間，兩度在太子某單位向男童Y作出嚴重猥褻作為，及兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；另於2021年12月12日至2022年12月11日之間某日，在上述太子單位以電話製作載有兒童色情物品的錄像。