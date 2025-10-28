36歲獸母拍2歲子舌舔其私處片轉發丈夫　判囚30個月

一名家庭主婦於3年間向年僅2歲的長子展露下體，拍攝長子為她口交的過程並轉發丈夫觀賞。被告早前承認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等5罪，案件今早(28日)在區域法院判刑，暫委法官鍾明新指本案並非單一事件，最令人心碎的是子女仍然很愛被告，被告作為生母卻令他們落下創傷，判被告入獄30個月。
36歲被告WCT，報稱家庭主婦，承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及3項製作兒童色情物品共5罪。控罪指，她於2019年12月12日至2020年12月11日之間，兩度在太子某單位向男童Y作出嚴重猥褻作為，及兩度以電話製作載有兒童色情物品的錄像；另於2021年12月12日至2022年12月11日之間某日，在上述太子單位以電話製作載有兒童色情物品的錄像。
離婚後丈夫報案揭發
案情指，被告在2016年由內地來港，並與丈夫同年結婚，其後二人育有3名子女，惟被告與丈夫在去年5月離婚，3名子女則與被告居住在太子某單位。同年6月，被告丈夫報案指，接獲被告發送的數段兒童色情物品影片。
警方調查後發現，被告曾在單位內向2歲長子張開雙腿展露下體，長子隨即伸出舌頭舔了被告私處，被告以手機拍攝歷時約4秒的錄像發送給丈夫。被告亦曾裸露下半身後抬起臀部，長子則從後面貼被告的臀部，被告放聲大笑並用手機拍攝約9秒錄像發送給丈夫。
此外，2021年12月某日，年約4歲的長子曾下身裸露地半蹲，將陽具放入躺在地上未滿1歲的次女口中，被告拍攝約12秒錄像轉發丈夫。被告在去年6月被捕，在警誡下承認拍攝長子模仿丈夫與她發生性行為的錄像，並指丈夫會在子女面前為被告口交。
認為不取悅丈夫便會遭拋棄
鍾官引述被告背景，被告曾在內地江南大學畢業後任職教師。案發時，被告長期遭丈夫虐待，丈夫更過度控制被告，令她不能外出工作，須依賴丈夫作為經濟支柱。被告認為若不取悅丈夫便會遭拋棄，若拒絕丈夫的要求便不能獲得金錢，故在子女面前與丈夫性交及在家中不能穿上任何內衣。被告心理報告指，被告感到多種壓力，遭丈夫欺負而患上複雜性創傷後壓力症候群，案發時道德觀扭曲，未能分別對錯。
案件編號：DCCC 90/2025