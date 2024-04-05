37歲漢遭猴子襲擊染猴疱疹病毒危殆 漁護署籲勿與猴子對望餵飼接觸

本港出現首宗人類感染猴疱疹病毒病例。一名37歲男子2月下旬曾被野生猴子襲擊，至3月21日因發燒和神志不清入院，經檢測後，證實對又稱猴疱疹病毒的B病毒呈陽性反應，目前情況仍危殆。衛生防護中心和漁護署呼籲市民避免觸摸或餵飼野生猴子，更應避免直視猴子的眼睛，以免被視為挑釁行為。有傳染科醫生建議，若遇到猴子襲擊，應盡快清洗傷口，並到就近急症室求醫。 衛生防護中心表示，男患者過往健康良好，根據家屬提供的資料及初步調查顯示，患者在2月下旬曾到訪金山郊野公園，期間曾接觸野生猴子，並曾遭猴子襲擊受傷。檢測腦脊液樣本證實對B病毒呈陽性反應。防護中心仍正進行相關流行病學調查。

受感染的人最初會出現流感樣病徵，並可能演變為中樞神經系統感染。人類感染B病毒個案曾於其他地方發生，主要曾被猴子咬傷或抓傷而引起，人傳人的情況非常罕見。中心強烈呼籲市民避免觸摸或餵飼野生猴子。若被猴子咬傷或抓傷，應盡快以清水沖洗傷口並立即求醫。 漁護署提醒，市民切勿在猴子面前進食，並避免直視猴子眼睛，以免被視為挑釁行為。當猴子靠近時，市民應放慢腳步，並要保持適當距離；如曾接觸猴子或其排泄物，應立即用梘液和清水徹底洗手。該署提醒，任何人如未持有特別許可證而於本港任何地方餵飼野生動物，可被檢控。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，B病毒在獼猴-身上很常見，染病後一般無病徵並會自行痊愈，但康復後病毒仍潛伏在體內。當獼猴-發病時，分泌物，包括口水、尿液及糞便便帶病毒；期間咬傷或抓傷人，人類就有機會受感染。但他指，人類染B病毒是極之罕見，自1932年發現猴疱疹病毒至今，全球僅約50宗個案，內地在2021年曾有1宗，約四成患者死亡。但B病毒一旦影響神經系統，就會經過神經線進入中樞神經，引起嚴重腦炎，當破壞了腦部細胞，死亡率高達八成。