37歲男子將外傭中介「起底」 被判監禁4星期緩刑18個月

一名37歲男子涉在一個社交媒體平台上披露外傭中介的個人資料，包括中文姓名、英文姓名、曾就讀的學校名稱、事主的相片，以及事主的業務名稱和地址等，並對事主作出負面的評論及指控。他今日（17日）在沙田裁判法院認罪，被法院判處監禁4星期，緩刑18個月。

控罪指，37歲被告許錦發，於2022年4月7日及8日，在沒有得到事主的同意下，在一個社交媒體平台上先後三次披露了事主的個人資料，意圖對事主或她的家人造成指明傷害，或罔顧是否會（或相當可能會）對事主或她的家人造成指明傷害，而披露導致事主蒙受指明傷害。

個人資料私隱專員：歡迎法庭裁決

個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭裁決。鍾麗玲指出：「市民應循合法途徑處理糾紛，將他人『起底』，無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。再者，『起底』屬嚴重罪行，違例者一經定罪，可被處即時監禁，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。」

個人資料私隱專員公署於2022年10月13日拘捕被告。根據律政司的法律意見，被告於2023年4月20日就其「起底」行為被落案起訴一項違反《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）第64(3C)條「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指明傷害」的罪行。