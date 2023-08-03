37間企業宣傳防騙　蕭澤頤：冀更多機構加入實踐「全民防罪」

蕭澤頤致辭時表示，近年騙案數字明顯上升，警隊各部門均出盡奇謀，推行防騙宣傳及教育工作。他續指，「新界北防罪聯盟計劃」自舉辦以來，已有近40間機構及企業參與，讓市民了解防騙的重要性。他期望，將來有更多機構願意加入「聯盟」，實踐「全民防罪，守護萬家」的理念。

新界北總區防止罪案辦公室去年10月開展「新界北防罪聯盟計劃」，邀請區內公私營機構加入「聯盟」，向旗下員工及客戶發放防騙訊息，計劃實行至今共有37間企業及機構參與。新界北總區今日(3日)舉辦「新界北防罪聯盟嘉許禮」，合共34間聯盟成員接受嘉許。警務處處長蕭澤頤期望，將來集合更多企業及機構的力量，做到「全民防罪」。

合共37間企業加入「聯盟」推廣防騙資訊

計劃實行至今已超過10個月，已有37間企業及機構加入，包括中原地產代理有限公司、港鐵、大家樂集團有限公司等。新界北總區人員合共為聯盟成員舉辦36場防騙資訊講座，並透過聯盟成員派發超過20萬張防騙資訊單張。香港駕駛學院行政總裁朱燦培分享道，公司除了讓員工出席防騙講座外，亦會把防騙宣傳單張派發了學員，他認為，這屬履行企業社會責任的一部分。

此外，活動期間，聯盟成員均透過不同宣傳渠道向顧客發放防騙資訊。其中，中原地產代理有限公司及中石化(香港)油站有限公司與新界北總區防止罪案辦公室，分別聯合推出特製的防騙宣傳單張，並於區內協助派發或展示。香港中華煤氣有限公司協助在部分實體煤氣帳單附上防騙宣傳單張，亦安排員工在提供上門安裝或維修服務時向住戶派發單張。