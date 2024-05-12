38名醫護學生獲資助赴內地交流 每人獲發8000元獎學金

「仁毅醫學教育獎學金計劃」今日(12日)宣布，將資助來自本港8所醫護院校的38名醫學生及護士學生於暑期赴內地學府實習交流。 首批學生將於下月3日啟程前往上海交通大學附屬第六人民醫院；第二批學生則於7月10日前往北京大學醫學部。「仁毅醫學教育獎學金計劃」主席及立法會醫療衞生界議員林哲玄表示，目的是通過內地醫護院校實地生活學習，令學生擴闊視野、增廣見聞，鋪墊背靠祖國、聯通國際的經驗基礎。

每人獲發8000元獎學金

學生將每人獲發8000元獎學金，並獲全額資助赴內地臨床學習兩星期。隨後，北京大學醫學部也將派醫護學生來港學習交流兩星期。8所院校包括香港大學李嘉誠醫學院、香港中文大學醫學院、香港大學護理學院、香港中文大學那打素護理學院、香港理工大學護理學院、香港都會大學護理及健康學院、聖方濟各大學健康科學院及東華學院。