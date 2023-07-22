38歲男教師涉小紅書披露DSE評卷參考被捕　警指非閱卷員 (更新)

暫未知 文件來源 不排除更多人被捕

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂交代案情，指本月中接獲考評局轉介，稱有人於今年5月及7月期間，分別2次在一社交平台、即「小紅書」上自稱為香港中學文憑試DSE閱卷人，並上傳本年文憑試中文寫作考試之評卷參考，洩漏考評局機密文件，經調查後，於昨日(21日)以涉嫌違反《香港考試及評核局條例》，在深水埗單位拘捕一名38歲本地中學男教師，並檢獲多部與案相關的手機、平板電腦及手提電腦。

警方表示，該名男教師並非考評局職員及閱卷員，現時未知機密文件來源，因此不排除有更多人被捕。警方稱，事件不排除是有人利用考評局的機密文件為賣點，吸引學生報讀私人補習班謀利，但表示現時尚在調查階段，未知事主是否已經藉此獲利。