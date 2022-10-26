38歲男會計闖獨居女子家圖打劫認罪 官質問「點解無啦啦要騎人哋嗰身？」

38歲男會計去年凌晨潛入毗鄰住宅大廈一獨居女子的單位，趁對方睡覺時爬到床上以身壓着她，並以枕頭套塞入其口中揚言打劫，期間無拉上短褲褲鏈展露內褲。被告今在區域法院承認一項意圖搶劫而襲擊他人罪，須還押以待索取事主的創傷報告，因此判刑押後至11月9日。

被告蕭維，38歲，被控於2021年4月23日，在馬鞍山恒安邨恒江樓某單位，意圖搶劫而襲擊鄺淑貞。控方透露被告有7次定罪紀錄，當中6次與不誠實作為有關。

案情指，當日凌晨12時左右，事主穿着睡衣到睡房睡覺，大門鐵閘已以掛鎖鎖上。約1小時後，事主感覺胸部受壓，醒來後發現被告壓在自己身上。被告掐著事主的頸部，見她尖叫再以被子捂着她嘴巴，揚言要打劫。被告其後更以枕頭壓着她頸部，又把枕頭套塞入其口中，要求她別作聲。事主被推向床邊角落，感覺到大腿外側被掃摸了一兩下，她亦看到被告短褲鈕扣完全解開，展露內褲。被告拉上褲鏈後向事主要求交出手提電話，並着事主不要看他的臉，但不久「嘭」一聲將門關上離開單位。事主檢查後發現不見了鐵閘掛鎖、四條鎖匙、一個防盜眼和兩個枕頭套。她的臉部、頸部有多處抓痕和擦傷，上下肢亦有傷，因而獲發4天病假。被告同日被捕。

官 一度質疑案情相近於企圖強姦

法官李慶年一度質疑本案案情相近於企圖強姦，質問「點解無啦啦要騎人哋嗰身？」、「又點會無啦啦露底褲呢？」。辯方求情指，被告無使用武器要脅，犯案是由於受皮膚病困擾多年，有精神和經濟負擔，他其實無意傷害事主。法官着被告正視問題，否則會有更多受害人，又明言不會接受被告一時衝動，反而是有備而來，挑選深夜犯案，稱：「我幻想我係獨居女子，或會惶惶不可度日，我幾時可以打開個鎖呢？」