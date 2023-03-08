38歲男理髮師涉以1000元誘10歲女童口交兼拍片​ 認罪判囚28個月

38歲男理髮師於旺角上海街的住所內，以1,000元誘使1名年僅10歲女童為他手淫，並觸碰女孩私處，另以手機製作及管有大量兒童色情影片，被控向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品共4罪。本為區域法院案件，今（8日）移師於荃灣裁判法院法院判刑。法官判刑時指，雖然未有證據顯示被告曾分享涉案錄像，但單單存有片段已令人感厭惡，判監28個月。

控罪指，男被告鄧澤輝（39歲，髮型師）早前承認於2019年9月1日至9月7日間某日，在旺角上海街某單位向年齡在16歲以下的兒童，作出嚴重猥褻行為；及以電話製作3段載有兒童色情物品的影片；及於上址管有兒童色情物品，即貯存於他的流動電話內的22個錄影片段。

官：單單存有片段已令人感厭惡

法官指，法例的目的是為保障年幼女童，在法例上涉案女童不能同意與被告發生親密行為，即使女童或曾引誘被告。法官考慮到兩名涉案女童年僅10歲，以及剛踏入青春期，就向16歲以下的兒童作出猥褻行為，判監20個月。官續指，被告拍攝的兒童色情錄像涉及他與10歲女童進行親密行為，女童於其中1段錄像更完全赤裸。法官指，被告與10歲女童作出如此親密行為已十分嚴重，被告更拍下錄像，雖然未有證據顯示被告曾分享相關錄像，但單單存有片段已令人感厭惡。

法官續指，無可否認上述兩罪同時發生，但製作兒童色情物品罪指被告向16歲以下的兒童作出猥褻行為罪的加刑因素。法官考慮到被告未有就管有的22段兒童色情錄像作分享等因素，判被告入獄28個月。