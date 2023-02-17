38歲男理髮師涉管有及製作兒童色情片 還柙至3月8日判刑

38歲男理髮師於旺角上海街的住所內，付錢給1名年僅10歲女童為他手淫，並觸碰女孩私處，另以手機製作及管有大量兒童色情影片，被控向16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作及管有兒童色情物品共4罪。他今日於區域法院（移師至荃灣法院）承認其中3罪；另1項管有兒童色情物品獲准存檔法庭。辯方求情指，因被告的妻子與其他男子外遇，導致他感到孤單。法官林嘉欣押後案件至3月8日判刑，期間被告須還柙看管。

控罪指，被告鄧澤輝承認於2019年9月1日至9月7日某日，包括首尾兩日，在香港九龍旺角上海街684號8樓801室，向一名年齡在16歲以下的兒童，作出嚴重猥褻行為；及於同時段同地製作兒童色情物品，即流動電話製作3段載有兒童色情物品的影片；鄧另承認於2021年9月7日，在香港九龍旺角上海街684號8樓801室，管有兒童色情物品，即貯存於他的流動電話內有22個錄影片段。

辨方求情：案發時曾戴上安全套 比過去案例案情較輕

案情透露，警方在2021年9月7日下午8時許對被告進行伏擊行動，在其住所沒收了一台電腦、一部手機及一部平板電腦，包含色情影片及影片。被告在拘捕警誡下，指出該些影片在「Line」應用程式內下載，而且他曾付錢給從網上認識一些16歲以下的女孩，每次為1,000港元，讓她們在被告的家中為他口交，他其後稱知道他錯了，請求一次機會。



經調查後，其中在手機的22段片段內顯示出1名女孩做了一些色情姿勢或自慰，她的乳房亦被顯示出來；另在平版電腦的其中3段影片內顯示另一名女孩曾以赤裸方式為被告手淫，以及被告的陰莖戴上安全套下，撫摸着該赤裸女孩的私處。其後，被告在警誡錄影會面片段中再次解釋，即使他在2021年初離開涉案的「Line」群組，但該些影片已被下載並儲存在其手機內，而且被告知道部分與自己牽連的女孩是16歲以下或16歲以上，從流動約會應用程式上認識她們，她們稱想要錢，就問及會否願意通過口交或手淫來賺錢，完成後被告以現金支付所有費用。此外，被告對於平板電腦上的影片作補充，指出該影片女孩為10歲。

辯方求情指，同意被告曾有類同的風化案案底，但上次事件已經超過20年，當時只有17歲，希望法庭酌情考慮，而且他明白他是一名壞人，向受害人作出性犯罪的行為，已有悔意，加上他案發時曾戴上安全套，比過去案例的案情較為輕。辯方續指，因被告的妻子與其他男子外遇，其兩名孩子亦跟隨母親，導致他感到孤單，冀法庭了解以上因素後，給予判刑考慮。