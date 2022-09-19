38間直資學校加學費創疫下以來新高　張家朗母校加8.3%冠絕全港

教育局完成審批直資、私立和國際學校加價申請。當中38間直資學校申請調整新學年學費，較去年同期27宗多11間，按年急增一半，同時創自前年爆疫以來最多。其中已連續多年加費、奧運金牌得主張家朗母校林大輝中學今年再加8.3%，加幅更冠絕全港直資學校。

學費加幅冠絕全港直資學校

已連續多年加費、奧運劍擊金牌得主張家朗母校林大輝中學，據了解，中一學費去年已加9.1%，今年再加8.3%，增至3.9萬元，加幅為直資學校中最高。而有「平民直資」之稱的名校英華書院，全校各級學費加7.7%，全年學費增至2.4萬元。

而多間傳統名校亦有加學費，包括聖保羅男女中學及其附屬小學均加約2%，中學學費加至6.58萬元，學費加至6.43萬元；拔萃男書院亦加2.7%，學費約為5.25萬元，其附屬小學則加至約4.62萬元；協恩中學中一學費，亦加2.7%至3.78萬元。

啟思IB課程達13.6萬元

近年狀元人數屢創新高的IB課程備受熱棒，直資學校開辦的IB課程收費貴過本地課程，聖保羅男女中學IB課程加費後，全年學費逼近10萬元，拔萃男書院亦超過12萬元，啓思中學IB最新收費逾13.6萬元，續成全港最貴直資IB課程。

另外，63間私校及66份來自國際學校的加價申請同獲批。私校當中以保良局蔡繼有學校小一學費加一成最高，全學收費約為9.08萬元；其次是九龍塘方方樂趣英文小學，加9.9%至9.55萬元。