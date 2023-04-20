39歲女涉售賣及管有含西布曲明減肥藥被捕　衞生署正調查事件

衞生署今日（20日）就有人銷售一款名爲「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品採取行動，行動中，一名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

該減肥藥驗出含西布曲明

衞生署早前根據情報，透過一互聯網網站購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品被發現含有未標示並已禁用的西藥成分，樣本含《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。衞生署正繼續調查。

衞生署指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

此外，根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。