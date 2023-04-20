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2023-04-20 16:48:00

39歲女涉售賣及管有含西布曲明減肥藥被捕　衞生署正調查事件

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39歲女涉售賣及管有含西布曲明減肥藥被捕，圖為該減肥藥。(衛生署)

衞生署今日（20日）就有人銷售一款名爲「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品採取行動，行動中，一名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

該減肥藥驗出含西布曲明

衞生署早前根據情報，透過一互聯網網站購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品被發現含有未標示並已禁用的西藥成分，樣本含《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。衞生署正繼續調查。

衞生署指，「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。　　 

此外，根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

呼籲市民切勿購買可疑減肥藥產品。(資料圖片)

呼籲市民切勿購買可疑產品

衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

持有產品的市民，亦可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室，衞生署藥物辦公室將產品銷毀。

控制體重應先諮詢醫護人員

衞生署發言人續補充，市民若要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。

市民亦可參閱衞生署藥物辦公室網頁備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料。

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